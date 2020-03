Arsenal nimmt Smalling ins Visier

Der FC Arsenal ist offenbar an Chris Smalling von der AS Rom interessiert. Dem ‚Daily Express‘ zufolge ziehen die Gunners in Erwägung, die von Manchester United geforderte Ablösesumme in Höhe von rund 27 Millionen Euro zu zahlen. Kontakt zu den Vertretern des 30-Jährigen habe es bis dato noch nicht gegeben. Neben Arsenal bekunden auch Tottenham Hotspur und der FC Everton Interesse am Engländer.

Smalling war im Sommer auf einjähriger Leihbasis von Manchester United zu den Giallorossi gewechselt. Beim italienischen Hauptstadtklub zählt der Innenverteidiger zu den unumstrittenen Leistungsträgern. Die Roma liebäugelt mit einem Verbleib von Smalling, hadert jedoch offenbar mit der hohen Ablösesumme. Sein Vertrag in Manchester ist noch bis 2022 datiert.