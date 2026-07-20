Nur vier Weltmeister: Die FT-Topelf der WM 2026

Die XXL-Weltmeisterschaft ist beendet. Mit Spanien sicherte sich das organisierteste und fußballerisch abgeklärteste Team den Titel. Argentinien scheitert im Finale nahezu chancenlos. Die FT-Elf des Turniers ist bunt gemischt und stargespickt.
Spieler des Turniers: Lionel Messi (39/Argentinien)
Der Titel des Topspielers der WM-Endrunde war hart umkämpft. Sicher könnte man Rodri nennen, der im Mittelfeld des neuen Weltmeisters zu jeder Zeit alles im Griff hatte, oder auch Kylian Mbappé, der mit zehn Treffern immerhin Toptorschütze des Turniers wurde. Doch einer überstrahlte sie beide, wenn man sich das große Ganze ansieht: Lionel Messi. Der Altmeister spielte – entgegen fast aller Erwartungen – ein beeindruckendes Turnier.
Als klarer Fixpunkt seiner Mannschaft und mittlerweile im Fußball-Rentenalter bewies der argentinische Virtuose, dass er es noch immer drauf hat. Sicher ist der 39-Jährige kein Dauerläufer und setzt mittlerweile auch seine Sprints nur noch sehr dosiert an, doch acht Tore und vier Vorlagen für eine ansonsten zwar hart arbeitende, aber fußballerisch häufig nicht sonderlich überzeugende Mannschaft, sprechen eine klare Sprache. Der Traum der Titelverteidigung scheiterte, doch Messi hat seinen Ausnahmestatus ein weiteres Mal eindrucksvoll nachgewiesen.
Die FT-Topelf des Turniers
Die FT-Topelf des Turniers wird angeführt vom neuen Weltmeister, der jedoch lediglich vier Spieler stellt. Wenig überraschend überzeugten vor allem die Defensivspieler der Iberer. Im Tor steht mit Vozinha der Publikumsliebling des Turniers, der Spanien mit seiner Mannschaft in der Gruppe ein 0:0 abtrotzte. Jude Bellingham und Michael Olise legten im Mittelfeld beeindruckende Zahlen auf. Im Angriff stehen die drei Ballermänner des Turniers.
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