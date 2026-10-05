Bayern-Flirt Koundé hat die Qual der Wahl

Jules Koundé (27) weckt anscheinend allen voran in der Premier League Begehrlichkeiten. Einem Bericht der ‚Sport‘ zufolge beobachten gleich fünf englische Schwergewichte die Situation um den Rechtsverteidiger des FC Barcelona. Konkret soll es sich dabei um den FC Arsenal, den FC Chelsea, den FC Liverpool, Manchester United sowie Manchester City handeln.

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Koundé kommt in Katalonien aktuell nur sporadisch zum Einsatz. Entsprechend soll der 57-fache französische Nationalspieler über eine Luftveränderung im Januar nachdenken. Einmal mehr wurde Koundé kürzlich auch mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht.

Dem Bericht zufolge braucht es ein sehr hohes Angebot, damit Barcelona einem Verkauf des vertraglich bis 2030 gebundenen Rechtsfußes zustimmt. Zuletzt standen rund 50 Millionen Euro Ablöse im Raum. Da wäre Bayern-Alternative Givairo Read (20/Feyenoord Rotterdam) wohl deutlich günstiger.