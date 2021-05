FC Chelsea - Real Madrid: So könnten sie spielen

Am heutigen Mittwochabend wird die Frage geklärt, wer nach Manchester City ins Finale der Champions League einzieht. Kommt es zum reinenglischen Duell mit dem FC Chelsea? Oder feiert Real Madrid zum ersten Mal seit dem Abgang von Cristiano Ronaldo den Einzug ins wichtigste Spiel des europäischen Vereinsfußballs?

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach einem 1:1 im Hinspiel ist für beide Kontrahenten noch alles möglich, Personalsorgen bereiten den Königlichen jedoch Kopfzerbrechen. In den vergangenen sieben Tagen verletzten sich Dani Carvajal und Raphaël Varane. Hinzu kommt Lucas Vázquez, der schon länger ausfällt.

Ramos wieder fit

Rechtzeitig fit meldeten sich Sergio Ramos und der an Corona erkrankte Federico Valverde: Beide stehen im Kader. Der Kapitän ist trotz fehlender Spielpraxis – letztmalig stand er im März auf dem Platz – alleine schon aus Ermangelung an Alternativen ein Kandidat für die Startelf. Bei Valverde reicht es hingegen wohl noch nicht für einen Einsatz von Beginn an.

Dadurch wird Trainer Zinedine Zidane wohl gezwungen, von Dreier- auf Viererkette umzustellen. Die Abwehr stellt sich förmlich von selbst auf. In der Offensive könnte so ein Platz für Eden Hazard freiwerden, der am Wochenende beim 2:0 über CA Osasuna sein Startelf-Comeback nach längerer Verletzungspause feierte.

Tuchels Qual der Wahl

Zidanes Gegenüber Thomas Tuchel kann derweil personell nahezu aus dem Vollen schöpfen. Einzig Mateo Kovacic fehlt dem deutschen Trainer verletzt. Gut möglich, dass Kai Havertz nach seinem Doppelpack am Samstag gegen Fulham (2:0) mit einem Startelf-Platz belohnt wird. Für ihn könnte der im Hinspiel glücklose Timo Werner weichen.

In dem Fall würde Havertz als vorderste Sturmspitze agieren. Hinter ihm sollen voraussichtlich Mason Mount – einer von Tuchels Lieblingsschülern – und Christian Pulisic wirbeln, der im Hinspiel den einzigen Chelsea-Treffer erzielte. Auch Hakim Ziyech ist ein Startelf-Kandidat.

Die möglichen Aufstellungen

FC Chelsea

Real Madrid