Bei Martín Zubimendi hat es wohl ein Umdenken gegeben. Nach Informationen der ‚as‘ zieht der Mittelfeldmann des FC Arsenal inzwischen einen vorzeitigen Abschied in Betracht. Zuletzt gab der 27-jährige Spanier, der in der laufenden Saison nur selten zum Einsatz kommt, zu Protokoll: „Ich bin vollauf damit beschäftigt, mir einen Platz im Team zu erkämpfen, Spielpraxis zu sammeln und um den Titel in der Premier League zu kämpfen.“

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Laut Bericht bemüht sich Atlético Madrid ebenso wie der von Xabi Alonso trainierte FC Chelsea um Zubimendi. In London steht der 32-fache Nationalspieler bis 2030 unter Vertrag. Arsenals Ablöseforderung liegt der ‚as‘ zufolge bei 70 Millionen Euro.