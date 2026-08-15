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Offiziell Serie A

30 Millionen: Inter verpflichtet Spence

von Daniel del Federico
1 min.
Nationalspieler Djed Spence @Maxppp

Inter Mailand verstärkt sich mit Djed Spence. Wie die Nerazzurri offiziell verkünden, unterschreibt der 26-Jährige beim amtierenden italienischen Meister einen Vertrag bis 2031. Als Ablöse fließen dem Vernehmen nach rund 30 Millionen Euro plus Boni an Tottenham Hotspur.

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Spence hatte bereits in der Rückrunde der Saison 2023/24 in der Serie A für den FC Genua gespielt, konnte sich im Anschluss jedoch bei den Spurs etablieren. Für die englische Nationalmannschaft kam der pfeilschnelle Außenverteidiger bei der Weltmeisterschaft in jedem Spiel zum Einsatz. Bei Inter soll der Rechtsfuß den zu Real Madrid abgewanderten Denzel Dumfries (30) ersetzen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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