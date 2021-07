OL: Onuachu als Depay-Ersatz?

Olympique Lyon fahndet nach einem Nachfolger für den zum FC Barcelona abgewanderten Memphis Depay. Diesen könnten die Franzosen laut ‚Le Progres‘ nun in Paul Onuachu gefunden haben. Der 27-Jährige vom KRC Genk befindet sich demnach auf dem Zettel von OL. Im Raum steht ein Angebot von rund 20 Millionen Euro. Ebenfalls im Rennen um den Stürmer sollen der FC Arsenal, Fenerbahce und der FC Sevilla sein.

Der 2,01 Meter große Angreifer wurde in der abgelaufenen Saison Torschützenkönig der belgischen Jupiler Pro League. In wettbewerbsübergreifend 41 Einstätzen erzielte der nigerianische Nationalspieler satte 35 Tore und steuerte zudem fünf Vorlagen bei. Onuachus Vertrag in Belgien läuft noch bis 2024.