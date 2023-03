West Ham: Schonfrist für Moyes

David Moyes bleibt vorerst Trainer von West Ham United. Einem Bericht der ‚Daily Mail‘ zufolge haben die Hammers aktuell noch nicht die Absicht, ihren angeschlagenen Übungsleiter zu entlassen. Auch die bittere 4:0-Niederlage bei Brighton & Hove Albion ändere nichts daran. West Hams Eigentümer um Mehrheitseigner David Sullivan stehen nach wie vor zu Moyes.

Man sei überzeugt davon, dass der Schotte die nötigen Führungsqualitäten besitzt, „um das Team aus dem Trott zu befreien, in dem es sich derzeit befindet“. Aktuell steht West Ham auf dem 16. Tabellenplatz, der Abstand zur Abstiegszone beträgt nur noch schmale zwei Punkte. Schleunigst sollte Moyes also die Kehrtwende gelingen. Ewig wird man bei den Londonern nicht mehr Gnade mehr walten lassen. Bereits seit 2019 steht der 59-Jährige bei West Ham an der Seitenlinie.

