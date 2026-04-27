„Zoff vorprogrammiert“: Pikanter BVB-Vorteil bei El Mala

Brighton & Hove Albion soll sich bis auf weiteres aus dem Poker um Said El Mala (19) verabschiedet haben, zu hoch sind den Seagulls die Ablöseforderungen des 1. FC Köln. Ein neuer Favorit kristallisiert sich vorerst nicht heraus. Laut ‚Express‘ will keiner der Interessenten deutlich mehr als 40 Millionen Euro zahlen, Angebote sollen dem FC nach dem Brighton-Rückzieher aktuell nicht mehr vorliegen.

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Auf über 50 Millionen spekulieren die Geißböcke, bei einer WM-Teilnahme von El Mala träume man gar von 60 bis 70 Millionen, so die Kölner Boulevardzeitung. Summen, die wohl nur Vereine aus der Premier League auf den Tisch legen würden.

Auch der FC Chelsea hat aber abgewunken. Die Londoner wollten El Mala an Partnerklub Racing Straßburg verleihen, die Rheinländer ihrerseits würden den Flügelstürmer lieber selbst für eine weitere Saison per Leihdeal in ihren Reihen halten. Chelsea allerdings seien „die Bedingungen am Geißbockheim nicht professionell genug gewesen“.

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Vorteil BVB?

Einen Strich durch die millionenschwere El Mala-Rechnung könnten dem FC aber auch die Eltern des Top-Talents machen, die beratend tätig sind und laut dem ‚Express‘ nicht wollen, dass Said und Bruder Malek El Mala (21) ins Ausland wechseln.

Insbesondere Mutter Sabrina setze sich für einen Verbleib in Deutschland ein. Schon einmal habe sie sich für einen Wechsel zu Borussia Dortmund starkgemacht. Nach wie vor soll der BVB – wie auch Eintracht Frankfurt, RB Leipzig, der VfB Stuttgart und Bayern München – auf ein Schnäppchen lauern.

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„Zoff scheint programmiert“, mutmaßt der ‚Express‘, stoßen doch zwei völlig gegensätzliche Interessen aufeinander: Köln will möglichst teuer und entsprechend nach England verkaufen, Familie El Mala einen Verbleib in der Bundesliga. Aus Dortmund sei ein Angebot von 25 Millionen Euro denkbar, also nur die Hälfte der gewünschten Mindestablöse.