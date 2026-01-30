Menü Suche
Für Catovic: TSG muss nachlegen

von Dominik Sandler - Quelle: kicker
Mirza Catovic im VfB-Trikot @Maxppp

Der VfB Stuttgart will sein Talent Mirza Catovic zu den aktuellen Bedingungen nicht ziehen lassen. Wie der ‚kicker‘ berichtet, haben die Schwaben eine Offerte der TSG Hoffenheim in Höhe von 3,5 Millionen Euro abgelehnt. Stuttgart poche auf eine Rückkaufoption.

Diese sei für die TSG ein Ausschlusskriterium, weshalb der Transfer des 18-Jährigen stockt. In Sinsheim wurde dem Serben ein klarer Karriereplan mit Perspektive aufgezeigt, beim VfB herrscht im zentralen Mittelfeld eine hohe qualitative Dichte. Catovic kommt bislang ausschließlich in der 3. Liga für die Stuttgarter Zweitvertretung zum Einsatz.

