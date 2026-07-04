Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

55 Millionen winken: Tonali-Nachfolger aus der Bundesliga?

Durch den Verkauf von Sandro Tonali wird Newcastle United eine Menge Kohle einnehmen. Diese könnte in der Bundesliga reinvestiert werden.

von Dominik Sandler - Quelle: kicker | Sports Hochi
1 min.
Sandro Tonali ist einer der absoluten Leistungsträger bei Newcastle United @Maxppp

Satte 117 Millionen Euro legt Tottenham Hotspur insgesamt auf den Tisch, um Sandro Tonali (26) von Newcastle United loszueisen. Zusammen mit dem Verkauf von Anthony Gordon (25/FC Barcelona) haben die Magpies also schon fast 200 Millionen Euro eingenommen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Das Geld soll direkt reinvestiert werden – offenbar vor allem in der Bundesliga. Der Wechsel von Bazoumana Touré (20/TSG Hoffenheim) ist schon weit fortgeschritten, auch WM-Star Johan Manzambi (20/SC Freiburg) soll kommen. Damit aber nicht genug. Denn laut dem ‚kicker‘ hat es auch Angelo Stiller vom VfB Stuttgart Trainer Eddie Howe angetan.

Die Schwaben können die Ausstiegsklausel in Höhe von 36,5 Millionen Euro für zwei Millionen abkaufen und anschließend die Ablösesumme für den 25-Jährigen frei verhandeln. Ein „mindestens mittlerer zweistelliger Millionenbetrag“ müsse laut dem Fachmagazin für Stiller fällig werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Auch Sano ist Thema

Alternativ ist auch Kaishu Sano vom FSV Mainz Thema beim Klub aus der Premier League. Der Japaner wurde bereits mit zahlreichen zahlungskräftigen Vereinen in Verbindung gebracht. Das japanische Sportmagazin ‚Sports Hochi‘ berichtet, dass Newcastle bereit sei, bis zu 55 Millionen Euro für den 25-Jährigen zu bieten.

Ob Stuttgart oder Mainz bei entsprechenden Angeboten ablehnen können? Noch hat Newcastle keinen Vorstoß gewagt, dieser scheint aber nur noch eine Frage der Zeit zu sein.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Premier League
Mainz 05
Stuttgart
Newcastle
Kaishu Sano
Angelo Stiller

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Premier League Premier League
Mainz 05 Logo 1. FSV Mainz 05
Stuttgart Logo VfB Stuttgart
Newcastle Logo Newcastle United
Kaishu Sano Kaishu Sano
Angelo Stiller Angelo Stiller
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert