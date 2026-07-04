55 Millionen winken: Tonali-Nachfolger aus der Bundesliga?

Satte 117 Millionen Euro legt Tottenham Hotspur insgesamt auf den Tisch, um Sandro Tonali (26) von Newcastle United loszueisen. Zusammen mit dem Verkauf von Anthony Gordon (25/FC Barcelona) haben die Magpies also schon fast 200 Millionen Euro eingenommen.

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Das Geld soll direkt reinvestiert werden – offenbar vor allem in der Bundesliga. Der Wechsel von Bazoumana Touré (20/TSG Hoffenheim) ist schon weit fortgeschritten, auch WM-Star Johan Manzambi (20/SC Freiburg) soll kommen. Damit aber nicht genug. Denn laut dem ‚kicker‘ hat es auch Angelo Stiller vom VfB Stuttgart Trainer Eddie Howe angetan.

Die Schwaben können die Ausstiegsklausel in Höhe von 36,5 Millionen Euro für zwei Millionen abkaufen und anschließend die Ablösesumme für den 25-Jährigen frei verhandeln. Ein „mindestens mittlerer zweistelliger Millionenbetrag“ müsse laut dem Fachmagazin für Stiller fällig werden.

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Auch Sano ist Thema

Alternativ ist auch Kaishu Sano vom FSV Mainz Thema beim Klub aus der Premier League. Der Japaner wurde bereits mit zahlreichen zahlungskräftigen Vereinen in Verbindung gebracht. Das japanische Sportmagazin ‚Sports Hochi‘ berichtet, dass Newcastle bereit sei, bis zu 55 Millionen Euro für den 25-Jährigen zu bieten.

Ob Stuttgart oder Mainz bei entsprechenden Angeboten ablehnen können? Noch hat Newcastle keinen Vorstoß gewagt, dieser scheint aber nur noch eine Frage der Zeit zu sein.