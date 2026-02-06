Menü Suche
BVB arbeitet an Reggiani-Deal

von David Hamza - Quelle: Ruhr Nachrichten
Sebastian Kehl denkt nach @Maxppp

Borussia Dortmund will Innenverteidiger Luca Reggiani (18) langfristig an den Verein binden. Einem Bericht der ‚Ruhr Nachrichten‘ zufolge läuft der aktuelle Vertrag bis 2027, die Gespräche über eine vorzeitige Verlängerung sollen schon in die Wege geleitet worden sein.

Der italienische U19-Nationalspieler trainiert wie auch Mathis Albert (16) und Samuele Inácio (17) seit gestern vorübergehend bei den Profis mit. Reggiani, vor zwei Jahren von der US Sassuolo verpflichtet, läuft in dieser Saison für die Dortmunder U19 auf.

