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HSV: Neuer Klub für Katterbach?

von Simon Martis - Quelle: Braunschweiger Zeitung
Noah Katterbach im HSV-Trikot @Maxppp

Eintracht Braunschweig ist auf der Suche nach einem neuen Linksverteidiger. Dabei haben die Niedersachsen nach Informationen der ‚Braunschweiger Zeitung‘ Noah Katterbach ins Visier genommen. Der 25-Jährige steht beim Hamburger SV nur noch bis 2027 unter Vertrag und soll bereits im Winter ein Thema bei den Löwen gewesen sein.

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Katterbach stand in der abgelaufenen Bundesliga-Saison zwar viermal im Kader des HSV, blieb jedoch ohne Einsatz. Die vergangenen Jahre des ehemaligen U21-Nationalspielers wurden zudem von zwei Kreuzbandrissen überschattet. In Braunschweig könnte der Linksverteidiger nun einen Neuanfang wagen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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