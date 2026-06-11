HSV: Neuer Klub für Katterbach?

Eintracht Braunschweig ist auf der Suche nach einem neuen Linksverteidiger. Dabei haben die Niedersachsen nach Informationen der ‚Braunschweiger Zeitung‘ Noah Katterbach ins Visier genommen. Der 25-Jährige steht beim Hamburger SV nur noch bis 2027 unter Vertrag und soll bereits im Winter ein Thema bei den Löwen gewesen sein.

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Katterbach stand in der abgelaufenen Bundesliga-Saison zwar viermal im Kader des HSV, blieb jedoch ohne Einsatz. Die vergangenen Jahre des ehemaligen U21-Nationalspielers wurden zudem von zwei Kreuzbandrissen überschattet. In Braunschweig könnte der Linksverteidiger nun einen Neuanfang wagen.