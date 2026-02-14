Union: Interessent für Burcu

Livan Burcu zieht Interesse aus Italien auf sich. Wie Rudy Galletti berichtet, hat der FC Turin wegen einer Verpflichtung des Offensivmanns bei Union Berlin angefragt.

Burcu spielt seit diesem Sommer in Berlin. Nach Startproblemen und Verletzungen kommt der Dribbler mittlerweile häufiger zum Zug. Zuvor kickte der 21-Jährige als Leihspieler in der zweiten Liga für den 1. FC Magdeburg.