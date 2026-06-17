Über 300 Millionen: Real im totalen Kaufrausch

In Bernardo Silva (31) ist am heutigen Mittwoch der nächste Transfer von Real Madrid offiziell geworden. Der Portugiese wechselt ablösefrei von Manchester City zu den Königlichen und hat dort bis 2028 unterschrieben. Neben dem Offensivspieler soll eigentlich auch Rodri (29) diesen Weg gehen. Sein Transfer gestaltet sich aber wohl kompliziert.

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Und dennoch könnte ein weiterer Skyblue ins Bernabéu wechseln. Denn laut dem ‚Mirror‘ sind die Madrilenen optimistisch bei Innenverteidiger Rúben Dias. Der 29-Jährige spielt seit sechs Jahren in Manchester. Der Abgang von Pep Guardiola sorge auch bei Dias für Wechselgedanken. Rund 92 Millionen Euro soll ein möglicher Transfer kosten.

Martínez wird teuer

Damit wäre der Transferhunger von Neu-Trainer José Mourinho aber noch lange nicht gestillt. Einige Neuzugänge stehen bereits fest, zahlreiche weitere Namen werden gehandelt. Eine heiße Spur führt inzwischen auch zu Inter Mailand, wo Lautaro Martínez in den Fokus gerückt ist. Der ‚Sport Bild‘ zufolge arbeitet Real-Präsident Florentino Pérez derzeit am Transfer des argentinischen Weltmeisters. Bei ihm sei mit einer Ablösesumme von über 100 Millionen Euro zu rechnen.

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Sollten Dias und Martínez tatsächlich kommen, würde Real knapp 200 Millionen nur für diese beiden Spieler hinlegen. Und auch danach wären die Investitionen in den Kader wohl noch nicht abgeschlossen. Schließlich will Mourinho weiterhin auch noch einen zentralen Mittelfeldspieler verpflichten. Unter anderem ist Felix Nmecha (25) von Borussia Dortmund ein Kandidat dafür.

Mourinho will Enzo

Heiß gehandelt wird ebenfalls Enzo Fernández (25) vom FC Chelsea. Der Stratege, der im März öffentlich mit Real flirtete und dafür von seinem Klub für kurze Zeit suspendiert wurde, ist laut der ‚Marca‘ das absolute Transferziel Nummer eins von Mourinho für die Mittelfeldzentrale.

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Um Fernández an Bord zu holen, wäre aber wohl eine Ablöse von mindestens 120 Millionen vonnöten – also jene Summe, die Chelsea einst im Winter 2023 an Benfica Lissabon überwiesen hatte. Als weitere Mittelfeld-Alternativen nennt die ‚Marca‘ die Youngster Mateus Fernandes (21/West Ham United) und Ayyoub Bouaddi (18/OSC Lille).