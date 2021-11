Herthas Jovetic hat Corona

Angreifer Stevan Jovetic hat sich bei der serbischen Nationalmannchaft mit dem Coronavirus infiziert. Das bestätigte Branko Latinovic, Sprecher des serbischen Fußballverbandes FSS: „Er hat keine Symptome, ist isoliert und erholt sich.“

Serbien trifft am Samstag auf die Niederlande und am Dienstag auf die Türkei – beide Partien wird Jovetic verpassen. Nach der Länderspielpause und überstandener Quarantäne ist der 32-Jährige dann wieder bei Hertha BSC in der Bundesliga gefordert.

Update 14:18 Uhr: Hertha BSC hat mittlerweile den Positiv-Befund bei Jovetic bestätigt.