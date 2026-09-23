Menü Suche
Kommentar 10
Süper Lig

Überraschender Trainerjob für Boateng

Nach seinem Karriereende vor einem Jahr hatte sich Jérôme Boateng eine Auszeit vom Fußball gegönnt. Nun kehrt er als Co-Trainer zurück und heuert in der türkischen Süper Lig an.

von Remo Schatz - Quelle: HT Spor
1 min.
Jérôme Boateng trägt eine fragwürdige Brille @Maxppp

Im vergangenen Jahr hatte Jérôme Boateng in Österreich beim LASK seine aktive Fußballkarriere ausklingen lassen. Parallel dazu sammelte der Weltmeister von 2014 bei den Linzer Amateuren erste Co-Trainer-Erfahrungen. Nun tritt er seine erste Profi-Trainerstelle an.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie der türkische Sender ‚HT Spor‘ berichtet, heuert Boateng als Co-Trainer bei Trabzonspor an. Beide Seiten haben sich bereits auf die Zusammenarbeit verständigt, am kommenden Wochenende wird der 38-Jährige an der Schwarzmeerküste erwartet.

In Trabzon wird der frühere Innenverteidiger Cheftrainer Thomas Reis assistieren, der vor knapp einer Woche auf Fatih Tekke gefolgt war. Der deutsche Trainer legte mit dem 4:0-Sieg gegen Galatasaray ein sensationelles Debüt hin, bei dem Superstar Mohamed Salah (34) einen Hattrick schnürte.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (10)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Süper Lig
Trabzon
LASK
Jérôme Boateng

Weitere Infos

Süper Lig Süper Lig
Trabzon Logo Trabzonspor
LASK Logo LASK Linz
Jérôme Boateng Jérôme Boateng
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert