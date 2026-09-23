Im vergangenen Jahr hatte Jérôme Boateng in Österreich beim LASK seine aktive Fußballkarriere ausklingen lassen. Parallel dazu sammelte der Weltmeister von 2014 bei den Linzer Amateuren erste Co-Trainer-Erfahrungen. Nun tritt er seine erste Profi-Trainerstelle an.

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Wie der türkische Sender ‚HT Spor‘ berichtet, heuert Boateng als Co-Trainer bei Trabzonspor an. Beide Seiten haben sich bereits auf die Zusammenarbeit verständigt, am kommenden Wochenende wird der 38-Jährige an der Schwarzmeerküste erwartet.

In Trabzon wird der frühere Innenverteidiger Cheftrainer Thomas Reis assistieren, der vor knapp einer Woche auf Fatih Tekke gefolgt war. Der deutsche Trainer legte mit dem 4:0-Sieg gegen Galatasaray ein sensationelles Debüt hin, bei dem Superstar Mohamed Salah (34) einen Hattrick schnürte.