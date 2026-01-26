Nationalmannschaft: Wanner hat sich entschieden

Paul Wanner wird in Zukunft offenbar nicht für die deutsche Nationalmannschaft auflaufen. Nach Informationen der ‚tz‘ hat sich der 20-jährige Offensivakteur für den österreichischen Fußballverband entschieden – womöglich auch mit Blick auf die diesjährige WM.

Auch der DFB, für den Wanner bis dato in zahlreichen Jugendmannschaften aufgelaufen war, bemühte sich um den Linksfuß, schaut aber wohl in die Röhre. Wanner läuft aktuell für die PSV Eindhoven auf und kam dort zuletzt immer besser in Fahrt.