Schmeichel rechnet mit Karriereende

Die Karriere von Kasper Schmeichel findet offenbar ein unschönes Ende. Im Rahmen der Champions League-Begegnung von Manchester City und Real Madrid (1:2) äußerte sich der 39-jährige Torhüter von Celtic Glasgow bei ‚CBS‘ über seine schwerwiegende Schulterverletzung: „Ich war gestern bei einem Spezialisten, und der hat mir gesagt, dass ich zwei Operationen brauche, um meine Schulter zu reparieren.“ Er könne „möglicherweise nie wieder spielen“.

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„Es wird mindestens zehn bis zwölf Monate Reha geben. Ich weiß im Moment wirklich gar nichts. Ich weiß nicht, wie ich reagieren soll“, führte der 120-fache Nationalspieler aus. Sein Vertrag bei Celtic endet nach der Saison. Zugezogen hatte sich Schmeichel die Blessuren an Bizeps und Rotatorenmanschette bei einem Länderspiel der Dänen: „Vor einem Jahr habe ich mir im Spiel gegen Portugal die Schulter gebrochen, bin aber auf dem Feld geblieben und habe weitergespielt, weil wir keine Auswechslungen mehr vornehmen konnten. […] Das hat viele Nachwirkungen zur Folge, mit denen es schwer zu leben – und zu spielen – ist.“