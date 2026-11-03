Brian Brobbey und der AFC Sunderland setzen ihren gemeinsamen Weg fort. Wie die Black Cats bekanntgeben, hat der 24-jährige Angreifer seinen Vertrag beim Klub bis 2031 verlängert. „Wir freuen uns sehr, dass Brian seine Zukunft Sunderland anvertraut hat. Diese Vereinbarung spiegelt unseren gemeinsamen Glauben an das wider, was wir gemeinsam erreichen können, sowie unser beiderseitiges Engagement, uns weiterzuentwickeln“, lässt sich Sportdirektor Florent Ghisolfi zitieren.

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Brobbey, der in der Saison 2021/22 bei RB Leipzig unter Vertrag gestanden hatte, wechselte im Sommer 2025 für eine Ablöse von 20 Millionen Euro von Ajax Amsterdam nach Sunderland. Für den Premier League-Klub erzielte der Rechtsfuß in bisher 40 Pflichtspielen zehn Treffer und bereitete ein weiteres Tor vor. Bei der WM 2026 überzeugte er mit drei Toren in vier Spielen für die Niederlande.