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La Liga

Real: Pérez verrät ersten Neuzugang

von David Hamza
Florentino Pérez auf einer PK @Maxppp

Im Zuge des Wahlkampfs hat Real Madrids aktueller Präsident Florentino Pérez Einblick in seine Kaderplanung gegeben. „Meine erste Neuverpflichtung ist Ibrahima Konaté“, so Pérez. Konaté ist ablösefrei auf dem Markt, der Abschied des 27-jährigen Innenverteidigers vom FC Liverpool wurde bereits kommuniziert.

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I. Konaté Verteidiger - 27 Jahre Logo FC Liverpool FC Liverpool Frankreich Frankreich #5 Ibrahima Konaté
Tore 2
Gespielte Spiele 50
Gehalt/Monat 355 K€

Pérez kündigt unterdessen an: „Ich werde nach Ibrahima Konaté einen weiteren Verteidiger verpflichten.“ Möglich, dass damit Rechtsverteidiger Denzel Dumfries gemeint ist. Der 30-jährige Niederländer von Inter Mailand besitzt eine 20 Millionen Euro hohe Ausstiegsklausel und hat bereits den Medizincheck bei Real absolviert.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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