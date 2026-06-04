Real: Pérez verrät ersten Neuzugang

Im Zuge des Wahlkampfs hat Real Madrids aktueller Präsident Florentino Pérez Einblick in seine Kaderplanung gegeben. „Meine erste Neuverpflichtung ist Ibrahima Konaté“, so Pérez. Konaté ist ablösefrei auf dem Markt, der Abschied des 27-jährigen Innenverteidigers vom FC Liverpool wurde bereits kommuniziert.

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Pérez kündigt unterdessen an: „Ich werde nach Ibrahima Konaté einen weiteren Verteidiger verpflichten.“ Möglich, dass damit Rechtsverteidiger Denzel Dumfries gemeint ist. Der 30-jährige Niederländer von Inter Mailand besitzt eine 20 Millionen Euro hohe Ausstiegsklausel und hat bereits den Medizincheck bei Real absolviert.