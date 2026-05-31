KSC: Rapp zur Konkurrenz?

Beim Karlsruher SC könnte Nicolai Rapp vor dem Abschied stehen. Nach Informationen des ‚kicker‘ zählt der 29-Jährige zu den Verkaufskandidaten der Badener, da er nicht optimal zum Spielstil des neuen Trainers Maximilian Senft passe.

Unter der Anzeige geht's weiter

Interesse am Defensiv-Allrounder soll unter anderem Dynamo Dresden zeigen. Der Ex-Bremer gehörte in der vergangenen Zweitliga-Saison zum Stammpersonal und stand 23 Mal in der Startelf. Rapps Vertrag beim KSC läuft bis 2027.