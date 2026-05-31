Menü Suche
Kommentar
2. Bundesliga

KSC: Rapp zur Konkurrenz?

von Simon Martis - Quelle: kicker
Nicolai Rapp trägt den Ball @Maxppp

Beim Karlsruher SC könnte Nicolai Rapp vor dem Abschied stehen. Nach Informationen des ‚kicker‘ zählt der 29-Jährige zu den Verkaufskandidaten der Badener, da er nicht optimal zum Spielstil des neuen Trainers Maximilian Senft passe.

Unter der Anzeige geht's weiter

Interesse am Defensiv-Allrounder soll unter anderem Dynamo Dresden zeigen. Der Ex-Bremer gehörte in der vergangenen Zweitliga-Saison zum Stammpersonal und stand 23 Mal in der Startelf. Rapps Vertrag beim KSC läuft bis 2027.

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

2. Bundesliga
KSC
Dresden
Nicolai Rapp

Weitere Infos

2. Bundesliga 2. Bundesliga
KSC Logo Karlsruher SC
Dresden Logo SG Dynamo Dresden
Nicolai Rapp Nicolai Rapp
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert