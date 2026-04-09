Füllkrug-Entscheidung gefallen

Niclas Füllkrug muss den AC Mailand im Sommer wieder verlassen. Wie der ‚Corriere della Sera‘ berichtet, werden die Italiener die Kaufoption für den von West Ham United ausgeliehenen DFB-Stürmer nicht ziehen. Besagter Passus liegt bei fünf bis zehn Millionen Euro.

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Füllkrug war im Winter zu Milan gewechselt. Seitdem kam er zu 15 Serie A-Einsätzen, die meisten davon als Joker. Dabei gelang dem 33-Jährigen ein Tor. Auch bei West Ham plant man nicht mehr mit Füllkrug. Trotz allem hat der Kopfballspezialist noch gute Karten auf eine WM-Teilnahme. Beim Turnier könnte er sich dann auch einem neuen Arbeitgeber empfehlen. Interesse wurde zuletzt Schalke 04 nachgesagt.