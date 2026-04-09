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Serie A

Füllkrug-Entscheidung gefallen

von Lukas Hörster - Quelle: Corriere della Sera
1 min.
Niclas Füllkrug im Milan-Dress @Maxppp

Niclas Füllkrug muss den AC Mailand im Sommer wieder verlassen. Wie der ‚Corriere della Sera‘ berichtet, werden die Italiener die Kaufoption für den von West Ham United ausgeliehenen DFB-Stürmer nicht ziehen. Besagter Passus liegt bei fünf bis zehn Millionen Euro.

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Füllkrug war im Winter zu Milan gewechselt. Seitdem kam er zu 15 Serie A-Einsätzen, die meisten davon als Joker. Dabei gelang dem 33-Jährigen ein Tor. Auch bei West Ham plant man nicht mehr mit Füllkrug. Trotz allem hat der Kopfballspezialist noch gute Karten auf eine WM-Teilnahme. Beim Turnier könnte er sich dann auch einem neuen Arbeitgeber empfehlen. Interesse wurde zuletzt Schalke 04 nachgesagt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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