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Bundesliga

Statt Bayern: Fünf Wechsel-Optionen für Kane

Der Vertrag von Harry Kane beim FC Bayern läuft im Sommer aus. Das wahrscheinlichste Szenario ist eine Verlängerung, doch der Angreifer prüft den Markt.

von Lukas Hörster - Quelle: Teamtalk
1 min.
Aleksandar Pavlovic, Jamal Musiala, Harry Kane und Konrad Laimer jubeln @Maxppp

Der FC Bayern und Harry Kane sprechen seit Wochen über eine Vertragsverlängerung, doch die Lage ist komplizierter als zunächst angenommen. Laut ‚Teamtalk‘ bieten sich dem Ballon d’Or-Anwärter mindestens fünf spannende Alternativen für den Falle eines Wechsels im Sommer.

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Die Spur zu Al Hilal bleibt demnach zumindest lauwarm. Aus England sind demnach Kanes Ex-Klub Tottenham Hotspur sowie Manchester United bereit, im Fall der Fälle einen Vorstoß zu wagen.

Und auch die spanischen Schwergewichte Real Madrid und FC Barcelona spielen offenbar eine Rolle. Kane selbst liebäugele mit den Königlichen, während Barça im kommenden Sommer erneut auf Mittelstürmer-Suche sein dürfte.

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Doch auch aus dem ‚Teamtalk‘-Bericht geht hervor, dass eine Verlängerung in München das wahrscheinlichste Szenario ist. Nichtsdestrotz kümmert sich Kanes Umfeld auch um Alternativen. Das gehört zum Geschäft.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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