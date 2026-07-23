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Ex-SGE-Kandidat Durosinmi zieht weiter

Rafiu Durosinmi (23) verlässt den FC Pisa nach einem halben Jahr schon wieder. Der nigerianische Mittelstürmer, der im Januar 2024 bei Eintracht Frankfurt durch den Medizincheck fiel, unterschreibt bis 2030 beim belgischen Klub KRC Genk. Als Ablöse fließen dem Vernehmen nach rund 10,5 Millionen Euro.

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