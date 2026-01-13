Dynamo bedient sich beim Erzrivalen

Dynamo Dresden wird die Suche nach einem neuen Torwart in Kürze abschließen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, steht Elias Bethke von Energie Cottbus unmittelbar vor dem Wechsel in die Elbmetropole. Zwischen den beiden Erzrivalen seien nur noch letzte Details zu klären, der Medizincheck soll am heutigen Vormittag über die Bühne gehen.

Bethke galt lange Zeit als großes Torwart-Talent und weckte auch das Interesse von Bundesligisten, unter anderem Union Berlin beschäftigte sich mit dem 22-Jährigen. Im Sommer hatte ihn allerdings eine schwere Muskelfaserverletzung ausgebremst, weswegen er in der Lausitz seinen Stammplatz verlor. In Cottbus ist das Eigengewächs noch bis 2027 vertraglich gebunden.