BVB verkündet wichtigen Reggiani-Deal

Borussia Dortmund gelingt eine richtungsweisende Verlängerung. Innenverteidiger-Juwel Luca Reggiani (18) bindet sich offiziellen Vereinsangaben zufolge langfristig an die Schwarz-Gelben. Dem Vernehmen nach läuft sein erster Profikontrakt bis 2029, der ursprüngliche Vertrag wäre 2027 ausgelaufen.

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Geschäftsführer Sport Lars Ricken erklärt: „Wir waren von Lucas Fähigkeiten total überzeugt, als wir ihn vor rund zwei Jahren für Borussia Dortmund begeistert haben. Seitdem haben wir konsequent zusammen mit ihm gearbeitet und Luca aus unserer U17 über unsere U19 zu den Profis geführt. Daran haben auch unser Scouting und die Top-Talente-Abteilung einen großen Anteil. Der Lohn für Lucas Entwicklung war sein Profidebüt vor wenigen Wochen. Diesen erfolgreichen Weg werden wir gemeinsam fortsetzen.“

Reggiani war 2024 in die Jugendabteilung des BVB gewechselt, kürzlich durfte er sich dann unter anderem aufgrund einiger verletzungsbedingter Ausfälle bei den Profis beweisen und überzeugte.

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Dass der italienische U19-Nationalspieler von einem Verbleib überzeugt werden konnte, soll auch als Signalwirkung verstanden werden. Schließlich sind die Verantwortlichen um Sportdirektor Sebastian Kehl gerade dabei, den Kader umzukrempeln – junge, hungrige Spieler sollen dabei eine essenzielle Rolle einnehmen.

Reggiani sagt: „Ich bin sehr, sehr glücklich. Als ich vor zwei Jahren zum BVB gekommen bin, war es mein Traum, im Signal Iduna Park zu spielen. Ich werde jetzt weiter jeden Tag hart trainieren, auf diejenigen hören, die mir dabei helfen, besser zu werden, und dabei immer mein Bestes geben.“