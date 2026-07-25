HSV kündigt weitere Neuzugänge an

Der Hamburger SV hat nach der Verpflichtung von Bilal Nadir (22) noch weitere Transfers in Planung. Das bestätigt Sportdirektor Claus Costa gegenüber der ‚Bild‘: „Ich würde mich nicht konkret auf eine Zahl festlegen. Es könnte auch ein Ansatz sein, einen Spieler zu verpflichten, der auf beiden Schienen spielen kann. Ja, wir suchen noch einen Innenverteidiger“, so Costa.

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Bislang haben insgesamt fünf Neuzugänge den Weg in die Hansestadt gefunden, neben Patson Daka (27) soll noch mindestens ein weiterer Stürmer kommen. Auch auf der Abgangsseite soll sich noch etwas tun, so Costa: „Wir drohen keinem Spieler. Der eine oder andere Spieler kann aber antizipieren, dass er woanders möglicherweise größere Chancen auf mehr Spielzeit hätte. Wir sind in Gesprächen.“