Weitere Angebote für Isco

In den Poker um den vereinslosen Isco steigen weitere Klubs ein. Einem Bericht der ‚Marca‘ zufolge liegen dem 30-jährigen Offensivspieler auch Angebote aus Katar vor. Ein Wechsel in den Wüstenstaat sei aber nahezu ausgeschlossen. Isco wartet derzeit noch auf weitere Optionen, so die ‚Marca‘.

Hoffnungen auf den Zuschlag machen sich nach dem geplatzten Transfer zu Union Berlin auch der FC Everton und Konyaspor. Mehmet Akcan, Vizepräsident beim Süper Lig-Klub, sagte kürzlich: „Wir befinden uns in Verhandlungen mit Isco. Ich kann sagen, dass die Gespräche gut laufen. […] Wir tun alles, was wir können, um den Deal abzuschließen.“

