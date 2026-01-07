Hohe Kaufoption: HSV krallt sich Downs

Damion Downs stürmt ab sofort wieder in Deutschland. Wie der Hamburger SV offiziell mitteilt, wechselt der 21-Jährige auf Leihbasis bis Saisonende vom FC Southampton an die Elbe. Für den Anschluss besteht dem Vernehmen nach eine Kaufoption, die bei rund zehn Millionen Euro liegen soll. Zudem zahlen die Rothosen eine Leihgebühr von bis zu 500.000 Euro und übernehmen das vollständige Gehalt des Angreifers.

Erst im vergangenen Sommer hatte Downs den 1. FC Köln verlassen und sich Southampton angeschlossen, eine Sockelablöse in Höhe von acht Millionen Euro floss seinerzeit. Durchsetzen konnte sich Downs beim englischen Zweitligisten in der Hinrunde nicht, der Rechtsfuß blieb in 395 Einsatzminuten verteilt auf 14 Pflichtspiele torlos. Nun soll es beim HSV besser laufen.

„Mit Damion haben wir frühzeitig in diesem Transferfenster eine offene Planstelle im Kader geschlossen. Er kennt die Bundesliga und bringt eine interessante Mischung aus Qualität und Entwicklungspotenzial mit“, freut sich Sportdirektor Claus Costa über die Verpflichtung, „Damion ist ein vertikaler Mittelstürmer, der über einen guten Mix aus Größe, Tempo und Tiefgang verfügt. Mit seinen Stärken im Umschaltspiel und seiner Boxpräsenz passt er sehr gut in das Anforderungsprofil, das wir in enger Abstimmung mit dem Trainerteam erarbeitet haben.“

Im Rennen um Downs setzten sich die Hamburger gegen den ebenfalls interessierten Nordrivalen Werder Bremen durch. Beim HSV soll der sechsfache US-amerikanische Nationalspieler, der sich für die Teilnahme an der anstehenden Heim-WM empfehlen will, das Sturmproblem lösen und zum Klassenerhalt beitragen.