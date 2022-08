Herrmann für Gladbach „solange die Füße mich tragen“

Patrick Herrmann hat noch nicht terminiert, wann er seine Karriere beenden will. „Solange die Füße mich tragen und der Verein mich will, werde ich alles geben“, verspricht der 31-Jährige gegenüber der ‚Sport Bild‘ und wirft einen augenzwinkernden Blick in die Zukunft: „Und mit 80 Jahren werde ich hoffentlich hier auf der Tribüne sitzen – und auch mal ein wenig rumpöbeln.“

Seit 2008 läuft der gebürtige Saarländer am Niederrhein auf, verlängerte seinen Vertrag Mitte Mai noch einmal bis 2024. Eine neue Herausforderung bei einem anderen Verein hat Flaco nie gereizt: „Nein, überhaupt nicht. Ich bin mit diesem Klub einfach eng verbunden.“