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Offiziell Bundesliga

HSV stattet Toptalent mit Profivertrag aus

von Simon Martis - Quelle: hsv.de
1 min.
Claus Costa (l.) und Cheftrainer Merlin Polzin vom Hamburger SV @Maxppp

Der Hamburger SV hat Finn Barkowsky langfristig an den Verein gebunden. Wie die Hanseaten offiziell bekanntgeben, hat der 18-Jährige seinen ersten Profivertrag unterschrieben. „Mit Finn binden wir ein vielversprechendes Nachwuchstalent an uns, das insbesondere mit seiner Offensivqualität überzeugt“, so Christoph Rohmer, Direktor NLZ & Sportstrategie beim HSV.

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Barkowsky kommt überwiegend auf dem linken Flügel zum Einsatz und lief in der vergangenen Saison sowohl für die U19 als auch für die zweite Mannschaft des HSV in der Regionalliga Nord auf. Der Nachwuchsspieler soll nun weiter an den Profibereich herangeführt werden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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