HSV stattet Toptalent mit Profivertrag aus

Der Hamburger SV hat Finn Barkowsky langfristig an den Verein gebunden. Wie die Hanseaten offiziell bekanntgeben, hat der 18-Jährige seinen ersten Profivertrag unterschrieben. „Mit Finn binden wir ein vielversprechendes Nachwuchstalent an uns, das insbesondere mit seiner Offensivqualität überzeugt“, so Christoph Rohmer, Direktor NLZ & Sportstrategie beim HSV.

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Die Tinte ist trocken: Nachwuchsspieler Finn #Barkowsky bleibt an Bord und hat im Zuge seiner Vertragsverlängerung gleichzeitig seinen ersten Profivertrag unterschrieben. 🔷



Herzlichen Glückwunsch, Finn – wir freuen uns auf deinen weiteren Weg im HSV-Trikot! 👏#hsvyoungtalents pic.twitter.com/2XE7xPFxHV — HSV Young Talents (@HSVYoungTalents) June 21, 2026

Barkowsky kommt überwiegend auf dem linken Flügel zum Einsatz und lief in der vergangenen Saison sowohl für die U19 als auch für die zweite Mannschaft des HSV in der Regionalliga Nord auf. Der Nachwuchsspieler soll nun weiter an den Profibereich herangeführt werden.