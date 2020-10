Schwaab beendet seine Karriere

Daniel Schwaab hängt die Fußballschuhe an den Nagel. Dem ‚kicker‘ sagt der 32-jährige Verteidiger: „Ich habe mich entschieden aufzuhören und will mich nun neuen Aufgaben widmen. Der Abschied fiel mir nicht leicht, so alt bin ich ja noch nicht. Und es gab durchaus interessante Angebote aus dem Ausland. Aber letztlich fehlte mir die Überzeugung, so dass sich die Entscheidung insgesamt gut anfühlt.“

Zuletzt stand Schwaab vier Jahre bei der PSV Eindhoven, mit der er 2018 niederländischer Meister wurde, unter Vertrag. Seit Juli war der deutsche U21-Europameister von 2009 vereinslos. In der Bundesliga lief Schwaab 188 Mal für Bayer Leverkusen und den VfB Stuttgart auf. Ausgebildet wurde der gebürtige Waldkirchener einst beim SC Freiburg.