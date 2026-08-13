Cristian Romero (28) wechselt von Tottenham Hotspur zu Atlético Madrid. Laut Fabrizio Romano haben sich die Vereine auf eine Ablöse von 40 Millionen Euro inklusive Boni geeinigt. ‚Sky Sports‘ zufolge ist eine 15-prozentige Weiterverkaufsklausel Teil des Deals.

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Romero spielte seit 2021 für die Spurs, die den Innenverteidiger für 53 Millionen Euro von Atalanta Bergamo geholt hatten. 2025 holte Romero mit Tottenham die Europa League, mit Argentinien wurde er Welt- und Vizeweltmeister.