Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Neuer Interessent für Gladbach-Juwel Boteli

von Fabian Ley - Quelle: Bild
1 min.
Winsley Boteli im Einsatz für die Schweiz @Maxppp

Ein weiterer Klub streckt offenbar die Fühler nach Winsley Boteli aus. Laut einem Bericht der ‚Bild‘ bekundet auch der FC Brügge konkreteres Interesse am 19-jährigen Stürmer, der derzeit von Borussia Mönchengladbach an den FC Sion verliehen ist. In der Schweiz überzeugt das Talent als Joker, traf bereits sechsmal von der Bank kommend.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ob Boteli im Sommer Teil des Gladbach-Kaders wird, ist noch offen. Auch der SC Freiburg, der FC Brentford und der FC St. Gallen sind am Schweizer U21-Nationalspieler dran. Leihklub Sion würde den Rechtsfuß ebenfalls gerne halten, wird die 3,5 Millionen Euro hohe Kaufoption aber wohl nicht stemmen können.

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Jupiler Pro League
M'gladbach
Brügge
Sion
Winsley Boteli Mokango

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Jupiler Pro League Jupiler Pro League
M'gladbach Logo Borussia VfL Mönchengladbach
Brügge Logo FC Brügge
Sion Logo Sion
Winsley Boteli Mokango Winsley Boteli Mokango
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert