Neuer Interessent für Gladbach-Juwel Boteli

Ein weiterer Klub streckt offenbar die Fühler nach Winsley Boteli aus. Laut einem Bericht der ‚Bild‘ bekundet auch der FC Brügge konkreteres Interesse am 19-jährigen Stürmer, der derzeit von Borussia Mönchengladbach an den FC Sion verliehen ist. In der Schweiz überzeugt das Talent als Joker, traf bereits sechsmal von der Bank kommend.

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Ob Boteli im Sommer Teil des Gladbach-Kaders wird, ist noch offen. Auch der SC Freiburg, der FC Brentford und der FC St. Gallen sind am Schweizer U21-Nationalspieler dran. Leihklub Sion würde den Rechtsfuß ebenfalls gerne halten, wird die 3,5 Millionen Euro hohe Kaufoption aber wohl nicht stemmen können.