Eberl begründet Gnabry-Verlängerung – Vuskovic keine Priorität

Der FC Bayern München hat zuletzt wegweisende Personalentscheidungen getroffen. Während Serge Gnabry (30) seinen Vertrag vorzeitig bis 2028 verlängert hat, hat man sich mit Leon Goretzka (30) auf einen Abschied zum Saisonende geeinigt.

Sportvorstand Max Eberl erklärte die Entscheidungen auf der Pressekonferenz im Vorfeld der Partie gegen die TSG Hoffenheim (Sonntag, 17:30 Uhr): „Das sind kaderpolitische Entscheidungen. Sie sind gleich alt und zur gleichen Zeit gekommen. Wir mussten auf den Positionen entscheiden. Im Mittelfeld haben wir sehr starkes Personal. Wir haben mit Leon sehr offene und transparente Gespräche geführt. Dann haben wir uns geeinigt, dass wir im Sommer getrennte Wege gehen.“

Vuskovic erstmal kein Thema

Gute Nachrichten gibt es derweil von Dayot Upamecano. Nachdem die Verhandlungen über eine Ausdehnung seines Kontrakts lange Zeit als schwierig galten, deutet nun alles auf einen Verbleib des 27-Jährigen hin. Eberl bestätigte die positiven Tendenzen: „Wir sind nah dran. Wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg und werden uns freuen, wenn wir es endlich bekanntgeben können.“

Inmitten der langwierigen Verhandlungen mit dem französischen Nationalspieler wurde zuletzt auch der Name Luka Vuskovic mit den Münchnern in Verbindung gebracht. Der 18-Jährige ist zurzeit von Tottenham Hotspur an den Hamburger SV ausgeliehen und überzeugt beim Aufsteiger auf ganzer Linie.

Auch beim FC Bayern sind die Leistungen des Kroaten nicht spurlos vorbeigegangen, doch der Transfer genießt aktuell keine Priorität. „Wir wollen uns erst um die Verträge im eigenen Kader kümmern, dann haben wir eine qualitativ hochwertige Defensive“, stellte Eberl klar. „Das heißt nicht, dass Vušković kein guter Spieler ist. Aber auch der FC Bayern hat mit Jonathan Tah, Upa und Min-jae sehr gute Innenverteidiger – und wir haben auch noch Itō und Stani, die dort spielen können. Wir können also nicht einfach jeden guten Spieler verpflichten, den man uns empfiehlt.“

Keine Bedenken rechts hinten

Trotz des Abgangs von Sacha Boey im Winter sieht Eberl die Defensive also gut aufgestellt. Auch Trainer Vincent Kompany zeigt sich unbesorgt: „Wir haben Laimer und Stanišić, die als Rechtsverteidiger spielen können, und auch auf der linken Seite sind jetzt wieder mehrere Spieler verfügbar. Deshalb haben wir diese Entscheidung mit Sacha getroffen.“