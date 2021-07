Medien: Kutucu verlässt Schalke in Richtung Türkei

Jetzt geht alles offenbar ganz schnell. Ahmed Kutucu heuert laut ‚Bild‘ in der Türkei an. Künftig werde der 21-Jährige für Basaksehir FK auflaufen. Über eine hohe Ablöse darf sich Schalke 04 aber wohl nicht freuen.

Dem Boulevardblatt zufolge zahlt der türkische Erstligist lediglich eine Ausbildungsentschädigung im niedrigen sechsstelligen Bereich. Für Königsblau dennoch eine finanzielle Entlastung, denn Kutucu kassiert 1,5 Millionen Euro Gehalt pro Saison. Sein Vertrag auf Schalke läuft noch bis nächsten Sommer.

In der vergangenen Rückrunde war der Angreifer in die Eredivisie zu Heracles Almelo verliehen. Auch dort zeigte die Formkurve nicht nach oben. Nach zwei Assists und keinem Treffer in 15 Einsätzen war eine dauerhafte Verpflichtung für den niederländischen Erstligisten keine Option.

UPDATE (16:18 Uhr): Rouven Schröder bestätigt die Gespräche mit Basaksehir auf der Homepage der Knappen: „Wir stehen mit Ahmed und seiner Beratungsagentur in Kontakt, was einen Wechsel zu Istanbul Basaksehir betrifft. Dieses Thema ist nun öffentlich geworden. Deshalb möchte ich das Ganze nicht dementieren, sondern offen und ehrlich besprechen.“