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Offiziell Premier League

Newcastle holt Woltemade-Ersatz

von David Hamza
1 min.
Matias Fernandez-Pardo zieht ab @Maxppp

Newcastle United reagiert auf den Abgang von Nick Woltemade (24/Juventus Turin). Vom OSC Lille wechselt Stürmer Matias Fernandez-Pardo (21) zu den Magpies. Die Ablöse soll 60 Millionen Euro plus Boni betragen. „Ich bin wirklich sehr froh, hier zu sein, und sehr stolz darauf, bei einem so großen Verein zu spielen. Ich habe mit dem Cheftrainer gesprochen, und er hat mir deutlich gezeigt, wie sehr er mich hier haben wollte. Im Hinblick auf meine weitere Karriere war dieser Wechsel absolut sinnvoll, daher habe ich nicht eine Sekunde gezögert“, so der Angreifer.

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Der fünffache belgische Nationalspieler, der auch bei der WM zum Einsatz kam, stand in diesem Sommer bei vielen großen Klubs auf dem Zettel. Lille hatte vor zwei Jahren 11,5 Millionen Euro an die KAA Gent gezahlt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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