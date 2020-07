Salzburg kommentiert Daka-Gerüchte

RB Salzburg lehnt einen Transfer von Stürmer Patson Daka ab. „Wir haben noch große Ziele mit ihm. Es ist nicht der Plan, ihn jetzt abzugeben“, sagt Salzburgs Sportdirektor Christoph Freund den ‚Salzburger Nachrichten‘. Entsprechend denke man beim österreichischen Branchenprimus auch nicht über eine Schmerzgrenze für den 21-jährigen Sambier nach.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ob mit oder ohne den mittlerweile für Borussia Dortmund stürmenden Erling Haaland an seiner Seite – Daka traf in der Saison 2019/20 nach Belieben. Seine 24 Tore in 31 Liga-Partien erregten das Interesse im Ausland, zuletzt beim OSC Lille und Borussia Mönchengladbach. Ein Transfer kommt aber wohl nur bei einem Fabel-Angebot zustande. Zumindest von den Fohlen ist dieses vorerst nicht zu erwarten.