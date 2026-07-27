Hoffenheim verleiht Orban

Gift Orban spielt auch in der bevorstehenden Saison nicht für die TSG Hoffenheim. Wie die Kraichgauer mitteilen, wechselt der nigerianische Torjäger per Leihe für eine Spielzeit zu Amed SFK. Der Süper Lig-Aufsteiger sichert sich zudem eine Kaufoption.

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Viel Erfolg in der Türkei und bis bald, Gift! 🍀



Wir verleihen Gift Orban an Amed SFK. Der 24 Jahre alte Nigerianer wird damit in der kommenden Saison in der erstklassigen Süper Lig auflaufen. pic.twitter.com/OoBpw8GgR7 — TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) July 27, 2026

Schon in der vergangenen Saison lief Orban auf Leihbasis für Hellas Verona auf. In Italien erzielte der 24-Jährige sieben Treffer n 28 Serie A-Spielen. Ab sofort darf er seine Torgefährlichkeit in der Türkei unter Beweis stellen.