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Hoffenheim verleiht Orban

von Dominik Schneider - Quelle: tsg-hoffenheim.de
1 min.
Orban schießt den Ball @Maxppp

Gift Orban spielt auch in der bevorstehenden Saison nicht für die TSG Hoffenheim. Wie die Kraichgauer mitteilen, wechselt der nigerianische Torjäger per Leihe für eine Spielzeit zu Amed SFK. Der Süper Lig-Aufsteiger sichert sich zudem eine Kaufoption.

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Schon in der vergangenen Saison lief Orban auf Leihbasis für Hellas Verona auf. In Italien erzielte der 24-Jährige sieben Treffer n 28 Serie A-Spielen. Ab sofort darf er seine Torgefährlichkeit in der Türkei unter Beweis stellen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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