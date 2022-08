Neuer Verteidiger für Feyenoord

Feyenoord Rotterdam holt mit Dávid Hancko von Sparta Prag noch einen Innenverteidiger an Bord. Der 24-jährige Slowake wechselt für sechs Millionen Euro die Vereinsfarben und unterschreibt in Rotterdam einen Vertrag bis 2026.

New base: 𝐑𝐨𝐭𝐭𝐞𝐫𝐝𝐚𝐦.



Welcome and feel at home, Dávid! 👊 pic.twitter.com/FHmaOAZbqc