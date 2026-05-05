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Union vor Cömert-Verpflichtung

Der 1. FC Union Berlin ist auf der Suche nach einem neuen Innenverteidiger offenbar fündig geworden. Eray Cömert steht vor einem Wechsel nach Berlin.

von Dominik Sandler - Quelle: Bild | Radio Marca
1 min.
Eray Cömert bejubelt sein Tor @Maxppp

In Danilho Doekhi (27) und Diogo Leite (27) verliert Union Berlin im Sommer zwei wichtige Innenverteidiger ablösefrei. Klar, dass Geschäftsführer Profifußball Horst Heldt aktiv werden muss. Und die Eisernen haben offensichtlich neben Marvin Friedrich (30/Borussia Mönchengladbach) einen weiteren neuen Innenverteidiger an Land gezogen.

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Der ‚Bild‘ zufolge handelt es sich dabei um Eray Cömert vom FC Valencia. ‚Radio Marca‘ bestätigt, dass sich die Köpenicker in der Pole Position befinden. Die Verhandlungen sind dem deutschen Boulevardblatt zufolge bereits weit fortgeschritten. Da der 28-Jährige beim spanischen Erstligisten ebenfalls nur noch bis Ende Juni unter Vertrag steht, würde keine Ablöse fällig werden.

Der Schweizer Nationalspieler spielt seit dreieinhalb Jahren in Valencia, wirklich Fuß fassen konnte er dort aber nicht. In dieser Saison absolvierte Cömert immerhin 18 Partien, in der Rückrunde war er als Stammspieler gesetzt. In der Vergangenheit hatte auch der VfL Wolfsburg die Fühler nach Cömert ausgestreckt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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