Leipzig: Neuer Vertrag für Diomande?

Während zahlreiche Topklubs an die Verpflichtung von Yan Diomande denken, will man sich bei RB Leipzig noch nicht mit einem Abgang des 19-Jährigen abfinden. Nach der erfolgreichen Champions League-Qualifikation äußerte sich Marcel Schäfer bei ‚Sky‘ zu dem Thema: „Wir werden nach der Saison mit den Beratern über seinen Vertrag sprechen, weil man einfach sagen muss – und dafür ist der Klub auch bekannt – wer Leistung bringt, das wird honoriert.“

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„Es gibt immer Grenzen, das muss man ganz klar sagen. Aber auch Yan qualifiziert sich das erste Mal für die Champions League. Hier ist er einer der Spieler, der den Unterschied ausmacht. Er ist explodiert, er ist ein absoluter Schlüsselspieler für uns. Und das wird er auch nächstes Jahr sein. Das ist auch eine Rolle, die einen mal reizen kann“, so der Sportdirektor der Sachsen.