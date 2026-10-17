Transfer-Ansage von Mourinho

Für José Mourinho ist klar, dass es im Januar keine neuen Spieler braucht, um Real Madrid wieder in die Erfolgsspur zu führen. Auf der heutigen Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den FC Sevilla (Sonntag, 21 Uhr) äußerte sich The Special One zum Thema Transfers: „Ich fordere keine Neuzugänge; ich bin zufrieden. Die Spieler machen Fortschritte, besonders wenn wir die Zeit und Ruhe haben. Ich muss ihnen bei ihrer Entwicklung helfen; ich bin nicht der Typ, der Spieler fordert.“

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Das liegt auch darin begründet, dass der Portugiese lieber mit einer kleineren Gruppe an Profis arbeitet: „Ich mag kleinere Kader. Wenn ein Spieler kommt, muss ein anderer gehen. Wenn der Vorstand eine Option in Betracht zieht, werden wir sie prüfen, aber ich ergreife nicht die Initiative, Spieler anzufordern. Ich will keine Spieler.“