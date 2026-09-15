Champions League-Finale wieder in München

Der FC Bayern München hat zeitnah wieder die Chance auf ein Finale im eigenen Stadion. Wie die UEFA offiziell bekanntgibt, wird das Champions League-Finale 2028 in der Allianz Arena stattfinden. Bereits 2012 und 2015 wurde das Endspiel der Königsklasse in München ausgetragen.

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2012 standen die Bayern im Finale dahoam, verloren dort allerdings im Elfmeterschießen gegen den FC Chelsea (3:4). Die UEFA teilte zudem mit, dass das Endspiel 2029 im Camp Nou in Barcelona stattfinden wird.