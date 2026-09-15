Menü Suche
Kommentar 36
Offiziell UEFA Champions League

Champions League-Finale wieder in München

von Tom Steinmetzler
Die Champions League-Trophäe @Maxppp

Der FC Bayern München hat zeitnah wieder die Chance auf ein Finale im eigenen Stadion. Wie die UEFA offiziell bekanntgibt, wird das Champions League-Finale 2028 in der Allianz Arena stattfinden. Bereits 2012 und 2015 wurde das Endspiel der Königsklasse in München ausgetragen.

Unter der Anzeige geht's weiter

2012 standen die Bayern im Finale dahoam, verloren dort allerdings im Elfmeterschießen gegen den FC Chelsea (3:4). Die UEFA teilte zudem mit, dass das Endspiel 2029 im Camp Nou in Barcelona stattfinden wird.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (36)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

UEFA Champions League
FC Bayern

Weitere Infos

UEFA Champions League UEFA Champions League
FC Bayern Logo FC Bayern München
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert