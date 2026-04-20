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Spannende Wechsel-Option für Tohumcu

von Julian Jasch - Quelle: FT-Info
Umut Tohumcu bejubelt seinen Treffer @Maxppp

Umut Tohumcu (21) empfiehlt sich für höhere Aufgaben. FT kann bestätigen, dass der Mittelfeldspieler zahlreiche Interessenten auf den Plan gerufen hat, darunter unter anderem den FC Turin.

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Seit Januar kommt der deutsche U21-Nationalspieler leihweise für Holstein Kiel zum Einsatz. In Liga zwei mauserte er sich auf Anhieb zum Stammspieler, am Wochenende überzeugte Tohumcu mit einem Treffer und einer Vorlage beim 3:0-Sieg über den 1. FC Kaiserslautern. Nach aktuellem Stand der Dinge kehrt der Rechtsfuß im Sommer zur TSG Hoffenheim zurück.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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