Holt Werder noch einen „Qualitätsspieler“?

Der SV Werder Bremen hat seine Transferplanungen noch nicht abgeschlossen. „Es ist so, dass wir natürlich immer, solange ein Transferfenster offen ist, uns auch Gedanken machen“, erklärt Werder-Trainer Ole Werner gegenüber ‚Sky‘. Man wolle „nach wie vor auch Augen und Ohren offenhalten“.

Gerne würde der SVW-Coach noch einen Kracher in Bremen begrüßen: „Wir sind glaube ich insgesamt so besetzt, dass man auch in eine Saison gehen kann. Aber trotz allem muss man gucken, wo vielleicht auch der Qualitätsspieler noch mal möglich ist für uns, der uns dann auf der einen oder anderen Position noch mal deutlich besser machen kann.“