Spanische Angst vor UEFA-Ausschluss | Zwei Klubs heiß auf Terzic?

Spanien droht das UEFA-Aus

Der spanische Fußballverband stolpert von einem Skandal in den nächsten und einmal mehr ist der Auslöser der frühere Verbandsboss Luis Rubiales. Dieser ist im vergangenen Jahr im Zuge des Skandals um den Kuss, den er der Weltmeisterin Jennifer Hermoso aufgezwungen hatte, zurückgetreten. Nun stellt Spaniens Oberste Sportbehörde (CSD) weitere Ermittlungen zu seiner Präsidentschaftszeit an. Dabei geht es um Korruption und Geldwäsche im Verband. Innerhalb dieser Anschuldigungen fällt auch die Vergabe des spanischen Supercups an Saudi-Arabien, die der ehemalige Präsident zusammen mit Ex-Barca-Star Gerard Piqué ausgehandelt hatte.

Doch damit nicht genug, es drohen weitere Probleme. Laut der ‚as‘ zeigt sich die UEFA sehr besorgt darüber, dass die spanische Regierung sich in den Fußballverband einmischt: „In Nyon ist man der Ansicht, dass das Eingreifen der Regierung gegen die FIFA-Gesetze verstößt. Obwohl die Befugnis, Sanktionen gegen ihre Mitglieder zu verhängen, letztlich bei der FIFA liegt, kann auch die UEFA Maßnahmen ergreifen, wie sie es im Fall Russlands getan hat, das sie von allen ihren Turnieren ausschloss.“ Dies könnte alle Wettbewerbe des Kontinentalverbands betreffen, dazu zählen die Europameisterschaft, die Champions League, die Europa League und die Conference League. Alle diese Wettbewerbe wären laut ‚as‘ für Spanien gefährdet, wenn sich herausstellen sollte, dass die politische Einmischung gegen die Statuten verstößt.

BVB bangt um Malen

Terzic reif für die Insel?

Übernimmt BVB-Trainer Edin Terzic im Sommer einen Premier League-Klub? Wie das englische Portal ‚Teamtalk‘ erfahren haben will, steht der 41-Jährige bei West Ham United und Manchester United auf der Liste: „Terzic gilt nach seinem Erfolg in Dortmund als einer der besten jungen Trainer in Europa. Seine Leistungen und sein Spielstil haben ihn ins Visier zahlreicher Spitzenvereine gebracht. West Ham erwägt, David Moyes am Ende der Saison abzulösen, wenn sein Vertrag ausläuft. Terzic hat aufgrund seiner früheren Verbindungen zum Verein Bewunderer in den Schaltzentralen des London Stadiums.“ Terzic war von 2015 bis 2017 bei den Hammers der Co-Trainer von Slaven Bilic.

Auch Manchester United soll demnach Interesse am Dortmunder Trainer haben. ‚Teamtalk‘ sieht Terzic als einen Kandidaten, da „die Zukunft von Erik ten Hag weiterhin ungewiss ist und Terzic in das Profil von Uniteds neuer Struktur unter Ineos passen würde.“ Terzics Führungsstil habe dafür gesorgt, das Beste aus Spielern wie Jadon Sancho herauszuholen, der im Januar nach einer unglücklichen Zeit bei Manchester United zum BVB zurückgekehrt war. Zudem sei der gebürtige Mendener für seine Fähigkeit bekannt, junge Spieler zu entwickeln. Dass die Terzic-Spur nach England aber tatsächlich heiß wird, ist Stand jetzt doch eher unwahrscheinlich.