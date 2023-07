Simons kündigt Entscheidung an

Xavi Simons wird in Kürze Fakten zu seiner Zukunft schaffen. In einer Instagram-Story kündigt der niederländische Offensivspieler ein Statement an diesem Montag um 14 Uhr an. Anzunehmen, dass er zunächst seine Rückkehr zu Paris St. Germain vermeldet.

Simons steht zudem kurz vor dem Leihtransfer zu RB Leipzig. Der Bundesligist ist sich laut Fabrizio Romano mit PSG einig, muss allerdings auf eine Kaufoption verzichten. Der 20-Jährige soll zunächst bei RB durchstarten und dann die Karriere in Paris fortsetzen, so der Plan. Auch die ‚Leipziger Volkszeitung‘ berichtet vom bevorstehenden Deal.

