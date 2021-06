Dänemark - Belgien: So könnt ihr das EM-Spiel live sehen

Mit 0:1 verlor Dänemark das Auftaktspiel gegen den EM-Neuling Finnland. Doch das Ergebnis interessierte hinterher nur die wenigsten. Die Gesundheit von Christian Eriksen, der in der 43. Minute zusammengebrochen war und wiederbelebt werden musste, stand natürlich an erster Stelle. Umso schöner, dass es dem 29-Jährigen den Umständen entsprechend gut geht. Um Eriksen entsprechend zu würdigen, hat sich die belgische Nationalmannschaft derweil überlegt, den Ball in der zehnten Spielminute absichtlich ins Aus zu schießen, damit Eriksen mit Standing Ovations gefeiert werden kann. Der Fußball ist nun einmal doch nur Nebensache.

Dänemark gegen Belgien live im TV und im Live-Stream

Das Duell zwischen den Dänen und den Belgiern findet am heutigen Donnerstag, den 17. Juni statt. Der Anstoß im Stadion Telia Parken in Kopenhagen erfolgt planmäßig um 18 Uhr. Das ZDF überträgt die Partie live im Free TV. Fans ohne TV-Anschluss können das Spiel kostenlos über die ZDF-Mediathek streamen. Auch über MagentaTV kann die Partie live und in voller Länge angesehen werden. Hier geht's zur Gesamtübersicht.

Live-Ticker auf FussballTransfers.com

Wer das Duell zwischen Dänemark und Belgien weder im TV noch im Live-Stream sehen kann oder möchte, sollte bei FussballTransfers.com vorbeischauen. FT bietet einen Live-Ticker, der euch mit allen notwendigen Fakten versorgt. So bleibt ihr immer auf dem Laufenden.